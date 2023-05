Avventure e misteri tra le mura del Castello Il libro di Gallotta

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste, Cecilia Gallotta (nella foto) presenta il libro

‘Misteri al castello’ (Robin edizioni). Fra le mura del castello di Ferrara aleggiano misteriose leggende: Sara, una ragazzina di origini italiane trasferitasi negli Stati Uniti con la sua famiglia, ha ricordi sfocati del suo paese natale; ma presto ci tornerà in gita scolastica e la prima tappa sarà proprio Ferrara. Lì, fra voci misteriose e indizi enigmatici, verrà trascinata da un irresistibile richiamo che la lega a quella città dal fascino rinascimentale, dietro cui si cela un incredibile segreto e un mistero da risolvere. La vera storia di Ferrara si intreccia così con quella di Sara, in un continuo gioco tra fantasia e realtà. Sarà l’inizio di un’avvincente avventura per lei e il suo migliore amico Matt, che dovranno trovare il coraggio di compiere una scelta decisiva, fra salti nel tempo e nella storia, suspense e colpi di scena.