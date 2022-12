Avvicendamenti al Sant’Anna, vanno in pensione tre direttori A giorni la fine del mandato

Avvicendamento alla direzioni di alcuni dipartimenti dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna. Tre professionisti ormai prossimi al raggiungimento dell’età pensionabile, termineranno il proprio mandato con la fine del 2022. Si tratta di Massimo Gallerani, primario di Medicina interna di Cona e direttore del dipartimento di Medicina, di Roberto Zoppellari, direttore dell’Anestesia rianimazinoe del Sant’Anna e del dipartimento di Emergenza urgenza e di Giorgio Cavallesco, direttore della Chirurgia dell’azienda ospedaliero universitaria e del reltivo dipartimento, nonchè docente universitario di Unife.

I professionisti avevano già fatto richiesta di pensionamento per gli scorsi mesi, ma sono rimasti in servizio a seguito di una proroga tecnica delle relative direzioni di dipartimento. Una proroga che però è in scadenza appunto alla fine di quest’anno.

Con tale scadenza imminente, anche i professionsiti in questione hanno dunque ritenuto di lasciare il servizio avendo già maturato i requisiti per la pensione. In attesa dell’espletamento delle procedure per conferire nuovi incarichi, a partire dal prossimo gennaio i loro ruoli saranno svolti dai relativi facenti funzione.

re. fe.