Avviso di selezione pubblica per un facilitatore digitale

Il Comune di Cento ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un facilitatore digitale per 12 ore settimanali. Candidature online entro le 12 del 30 maggio. È richiesto un qualsiasi diploma di scuola media superiore e il possesso della Patente B. Le prove si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario prova scritta 4 giugno 2024 in orario da definire in base al numero degli ammessi. L’orario di convocazione alla prova scritta verrà comunicato entro il giorno 31 maggio 2024. Sede della prova scritta CFP Futura, via Benelli 9, San Pietro in Casale (BO). Prova orale 11 giugno 2024 in orario da definire in base al numero degli ammessi. Sede della prova orale Palazzo del Governatore, Corso del Guercino 39 – CENTO (Sala Consiliare 2° piano). Il facilitatore presterà servizio per 12 ore settimanali dal momento dell’assunzione e fino al 31 dicembre /2025.