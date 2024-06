Avviso pubblico, un’area attrezzata per i bimbi al parco Zardi

Una nuova area attrezzata sportiva per bambini al Parco Zardi. È questa la proposta progettuale con cui il Comune di Copparo partecipa all’avviso pubblico "Sport di Tutti – Parchi 4-14". Nello specifico, si prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente di 300 metri quadrati, dotata di attrezzature che possano essere utilizzate contemporaneamente da 10-15 bambini, completa di pavimentazione antitrauma. Per garantire il superamento delle barriere architettoniche sportive verranno individuate attrezzature innovative e non convenzionali, che permettano l’utilizzo da parte di persone con disabilità. Sarà applicato un pannello che ne mostri le modalità di utilizzo, anche attraverso l’uso di un Qr Code che indirizzerà l’utenza alla visione di corrette informazioni e video tutorial. L’individuazione dell’area verde pubblica del Parco Verde di Villa Zardi consentirà di proseguire il progetto già iniziato con il Bando Sport Nei Parchi Linea di Intervento 1, che ha visto la realizzazione di nuova area fitness attrezzata inaugurata lo scorso aprile. Anche in questo caso saranno coinvolte nella gestione le società e le associazioni sportive locali. "L’occasione offerta da questo avviso pubblico – spiega il sindaco Fabrizio Pagnoni – è anche quella di completare l’intervento ’Rigenera Copparo 04: Restauro di Villa Zardi’. Attraverso le opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, già in corso, e l’allestimento di queste zone fitness e sport, il parco potrà offrire opportunità per l’attività fisica, il divertimento e lo svago rivolte a tutte le fasce d’età. Ciò lo renderà uno spazio vitale, dove la natura, lo sport, la cultura e la comunità si uniranno armoniosamente".