Avvistamenti di lupi tra le campagne. Centineo: "La sicurezza non è garantita"

"Ma è la casa di mia mamma. Noo!", è l’esclamazione di raccapriccio espressa sul web sul gruppo "Sei di Ostellato" per le immagini postate dai residenti, nelle quali si vede un lupo scorrazzare a ridosso e nei cortili delle abitazioni di Ostellato. In paese c’è un po’ di preoccupazione, ma l’allarme pare limitato. Ma c’è anche chi, come l’ex consigliere comunale Marco Centineo, non ci sta, anche contro gli animalisti. "Mi riferisco alle gabbie anti nutria distrutte con manomissione e relativa rottura del motore della pompa di irrigazione. Ora ho paura di un’aggressione da parte dei lupi, che sono dei predatori non bestie addomesticate. Non andremo più a passeggio".