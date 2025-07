Avvocato ed ex sindaco. Claudia Balboni nel coordinamento di Fd’I

Fratelli d’Italia presenta una new entry nel gruppo di Cento come coordinatrice. Si tratta di Claudia Balboni, avvocato e con un’esperienza politica nel comune di Sant’Agostino, dove aveva ricoperto il ruolo di sindaco. "Claudia Balboni ha coltivato la passione per la politica e la gestione dei problemi dei cittadini sin dai tempi del liceo – dicono da Fratelli d’Italia – Dopo alcune positive esperienze nel volontariato ha deciso di occuparsi del suo comune, governandolo per ben 10 anni dal 1999 al 2009. Ha aderito a Fd’I fin dalla sua fondazione, partecipando al primo congresso nazionale a Fiuggi e dando la sua disponibilità a candidarsi anche quando non v’era speranza alcuna di elezione". E il suo ruolo oggi. "Claudia ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità con umiltà, senza mai far venire meno la curiosità per poter gestire al meglio la ‘cosa pubblica’ – concludono – Benvenuta Claudia nel coordinamento centese di Fratelli d’Italia, sia certi del tuo ottimo lavoro, in particolar modo sul mondo del volontariato e della legalità". Un’entrata che potrebbe aprire a ragionamenti non solo in vista delle prossime elezioni a Terre del Reno ma anche a quelle di Cento. "Mi impegnerò tanto" le parole che Claudia Balboni ha reso note tramite i suoi social.