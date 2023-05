Azalee per la ricerca in piazza Trento e Trieste

Tornano le azalee per la ricerca, evento organizzato da Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro) in occasione della Festa della Mamma di domani. A Ferrara il banchetto si troverà in piazza Trento e Trieste, vicino al McDonald’s, dalle 8.30 fino a esaurimento dei prodotti. Gli organizzatori: "Per chi non riuscisse a recarsi in centro ci teniamo a ricordare che le azalee sono acquistabili anche online, su Amazon, al seguente indirizzo: https:www.amazon.itairc-fondazione-azalea-della-ricercadpb087jytmzv".