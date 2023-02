Azienda Balboni, la più bella sei tu E’ sua la vetrina da premio Oscar

POGGIO RENATICO

La premiazione del concorso natalizio delle vetrine a Poggio Renatico è stata anche occasione per parlare del commercio di vicinato, del suo ruolo ma anche di quello di Comune e Ascom. Il concorso, basato sui like dati da facebook e instagram, ha dunque visto trionfare per la seconda volta consecutiva l’Azienda Agricola Balboni di Gallo con 579 preferenze. Al secondo posto l’alimentare Tano e Stefi di Coronella con 508 punti, poi Il Brillo Parlante di Poggio Renatico con 244 like, quarto per la farmacia San Michele di Poggio e infine la farmacia di Monia Zanetti di Coronella con 98 punti. Concorso che nel complesso, ha fatto contare 3320 votanti. "All’iniziativa quest’anno hanno partecipato in 33, molti di più rispetto al 2021 e questo mi fa molto piacere – ha detto l’assessore al commercio Paola Zanella – vedere questa risposta e partecipazione alle iniziative messe in campo dal comune è davvero bello, oltre al fatto aumenta anche il gruppo dei commercianti nel portale ‘Io compro a Poggio’, al gruppo whatsapp e aderenti alle iniziative come i corsi che abbiamo messo in campo. Noi, come comune, stiamo usando tutti gli strumenti possibili e, oltre a aiuto, avere pian piano il pieno coinvolgimento delle attività". E il plauso del sindaco. "Avete fatto del vostro meglio per valorizzare il territorio, l’attività, dare una risposta anche a questo periodo complicato – ha detto Daniele Garuti - Il volerne venire fuori, anche con queste iniziative, è un segnale importante di vivacità, della riscoperta del piacere di essere insieme, del bello e di tornare a condividere. Iniziative con le quali stiamo facendo di tutto per tenere viva la comunità. Siamo in momenti difficili c’è voglia di recuperare e mettesi in gioco". E Ascom. "E’ un Comune vivo e a testimoniarlo sono anche le gru della ricostruzione – ha proseguito Marco Amelio, presidente di Ascom – La categoria delle piccole imprese ha pagato il conto più salato. Nonostante tutto hanno avuto un ruolo sociale importantissimo".

Laura Guerra