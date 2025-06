Azienda nel mirino, il processo. Traffico illecito di rifiuti metallici, la procura chiede due condanne

FERRARAUn giro d’affari milionario per oltre cinquemila tonnellate di rifiuti trattate in una maniera ritenuta illecita dagli inquirenti. Per tale ipotesi, finita prima al centro di un’indagine della Dda e poi di un processo, ieri la procura ha chiesto due condanne. Le imputate sono due ferraresi di 76 e 49 anni, rispettivamente amministratrice di una società di commercio all’ingrosso di materiale di recupero e dipendente con funzioni amministrative della medesima azienda. Il pubblico ministero della Dda di Bologna Flavio Lazzarini, al termine della sua requisitoria, ha proposto un anno e mezzo di reclusione per la prima e un anno per la seconda. Oltre a ciò, ha chiesto che la società – per la quale la procura ha contestato la responsabilità amministrativa nell’illecito – versi 38mila euro. Le difese, sostenute dagli avvocati Simone Bianchi e Giuliano Onorati, hanno invece chiesto l’assoluzione delle proprie assistite. Sentite le parti, il giudice Sandra Lepore ha rinviato al 10 luglio per la lettura della sentenza.

I fatti. L’inchiesta a monte del procedimento è culminata nel 2019, quando la polizia ferroviaria ha scoperto quel presunto traffico illecito di rifiuti non pericolosi. Le indagini ebbero inizio a seguito di una verifica di routine in un’azienda della provincia, in cui furono riscontrate alcune anomalie. La lente degli inquirenti si strinse su quanto accadeva in quell’azienda. Le risultanze hanno portato alla luce un presunto traffico illecito, protrattosi almeno dal 2016 al 2020. In particolare, secondo l’impianto accusatorio, le imputate avrebbero raccolto e gestito rifiuti metallici (rame, bronzo, ottone, alluminio, ferro, piombo e acciaio) senza autorizzazione amministrativa. L’azienda aveva il permesso di maneggiare rifiuti metallici provenienti da aziende commerciali, artigiani e industriali ma in realtà, secondo gli inquirenti, avrebbe acquisito rottami da privati e senza la corretta documentazione. Secondo le accuse, inoltre, molte delle dichiarazioni di acquisto rilasciate dalla società conterrebbero informazioni false riguardo a chi aveva raccolto e portato i rifiuti. In particolare, le imputate avrebbero ‘frazionato’ il conferimento riconducendolo a soggetti diversi (a volte anche a loro insaputa), in modo da non fare emergere il reale quantitativo di metallo scaricato. Il trucco, secondo gli inquirenti, serviva a far sembrare quegli ingenti conferimenti come la consegna di tanti piccoli quantitativi di rifiuti domestici. Falsificazioni, sempre stando alle accuse, sarebbero emerse anche nelle dichiarazioni riguardanti il tipo di materiale acquistato e la quantità, in modo da nasconderne la provenienza illecita. Nel complesso, nell’arco di cinque anni sarebbero state acquistate oltre 5.500 tonnellate di rifiuti, a fronte di una corresponsione (in contanti) di oltre un milione e 800mila euro. Il tutto, secondo la procura, per aumentare i ricavi anche grazie alla netta riduzione dei costi necessari per rispettare la normativa ambientale.

Federico Malavasi