Azienda nel mirino: "Traffico illecito di rifiuti e trasporti ‘fantasma’". In due vanno a processo

Oltre cinquemila tonnellate di rifiuti acquistati e trattati in maniera abusiva nell’arco di tre anni, per un giro d’affari da quasi due milioni di euro. È la contestazione che il pubblico ministero Flavio Lazzarini della Dda di Bologna muove a due ferraresi di 75 e 48 anni, rispettivamente amministratrice di una società di commercio all’ingrosso di materiale di recupero e dipendente con funzioni amministrative della medesima azienda. La procura ha chiamato in causa anche la stessa società, contestando la responsabilità dell’ente nel reato ipotizzato, sulla base della legge 231 del 2001. Il caso è approdato ieri mattina in tribunale, davanti al giudice Sandra Lepore. L’udienza doveva essere dedicata all’esame di un testimone di polizia giudiziaria, ma alcune questioni tecniche hanno portato a un rinvio all’11 aprile per entrare nel vivo del processo.

L’inchiesta che ha dato origine al procedimento è culminata nel 2019, quando la polizia ferroviaria ha sgominato un presunto traffico illecito di rifiuti non pericolosi. Le indagini ebbero inizio a seguito di una verifica di routine effettuata dalla Polfer in una società della provincia, in cui furono riscontrate alcune anomalie che avevano richiesto la specifica attività del Nucleo rame della squadra giudiziaria compartimentale, team composto da personale esperto di normativa ambientale e specializzato nel contrasto nei furti di rame. La lente degli inquirenti si è quindi stretta su quanto accadeva in quell’azienda. Le risultanze hanno portato alla luce un presunto traffico illecito, protrattosi almeno dal 2016 al 2020. In particolare, secondo l’impianto accusatorio, le imputate (difese dagli avvocati Simone Bianchi e Giuliano Onorati) avrebbero raccolto e gestito rifiuti metallici (rame, bronzo, ottone, alluminio, ferro, piombo e acciaio) senza autorizzazione amministrativa. L’azienda aveva infatti il permesso di maneggiare rifiuti metallici provenienti da aziende commerciali, artigiani e industriali. In realtà, secondo gli inquirenti, avrebbero acquisito rifiuti da privati e senza la corretta documentazione.

Secondo le accuse, inoltre, molte delle dichiarazioni di acquisto rilasciate dalla società conterrebbero informazioni false riguardo a chi aveva raccolto e portato i rifiuti. In particolare, le imputate avrebbero "frazionato" il conferimento riconducendolo a soggetti diversi (a volte anche a loro insaputa), in modo da non fare emergere il reale quantitativo di metallo scaricato. Il trucco, secondo gli inquirenti, serviva a far sembrare quegli ingenti conferimenti come la consegna di tanti piccoli quantitativi di rifiuti domestici. Falsificazioni, sempre stando alle accuse, sarebbero emerse anche nelle dichiarazioni riguardanti il tipo di materiale acquistato e la quantità, in modo da nasconderne la provenienza illecita. Nel complesso, nell’arco di cinque anni sarebbero state acquistate oltre 5.500 tonnellate di rifiuti, a fronte di una corresponsione (in contanti) di oltre un milione e 800mila euro. Il tutto, secondo la procura, allo scopo di aumentare i propri ricavi anche grazie alla netta riduzione dei costi necessari per rispettare la normativa ambientale.