"Azienda rumorosa". Scatta la petizione

CENTO

La petizione lanciata dalle famiglie residenti nelle vicinanze dell’impresa di rottamazione, che sorge tra via Risorgimento e parte di via della Fontana, è stata uno degli argomenti trattati nella seduta di mercoledì sera della Consulta civica di Cento e Penzale. I consultori hanno ascoltato le ragioni delle famiglie, le quali lamentano forti disagi e preoccupazioni derivanti dall’attività svolta nell’impresa: tra questi, "un forte inquinamento acustico – si legge nella petizione -, nonché continue vibrazioni e fabbricati durante la movimentazione dei materiali con l’utilizzo dei mezzi pesanti". Una situazione considerata invivibile da parte delle famiglie che, nel corso dell’incontro, hanno anche riportato che "a volte, durante la movimentazione e taglio dei materiali ferrosi, alcuni pezzi cadono nel giardino di un’abitazione privata, mettendo in pericolo la salvaguardia delle persone".

Oltre a ciò, vengono lamentati anche cattivi odori "dovuti ai fumi delle attrezzature per il taglio dei materiali ferrosi" e preoccupazione è manifestata anche per l’altezza dei cumuli di materiale. La richiesta avanzata nella raccolta firme è quella di uno spostamento dell’attività. I componenti della Consulta hanno ascoltato e registrato la testimonianza dei residenti: "Ci è stato chiesto – spiega il presidente della Consulta Civica, Giacomo Balboni – di interpellare il Comune su questo tema e cercheremo di fare il possibile. All’incontro della Consulta, purtroppo, non ha partecipato nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale che potesse dare risposta a domande e istanze che abbiamo posto all’attenzione".

Come riferito da Balboni, l’assenza di componenti della giunta non ha consentito di avere utili chiarimenti rispetto alle questioni che sono state toccate nel corso della riunione: "Avremmo voluto chiedere aggiornamenti e spiegazioni riguardo a lavori pubblici, asfaltature e altre tematiche. Ma, ovviamente, data l’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e non avendo ricevuto ancora risposte, non è stato possibile affrontare in maniera compiuta gli argomenti".

Valerio Franzoni