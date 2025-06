Azienda sanitaria, lavori in Rete. Stop dei servizi informatici

Interruzione programmata dei servizi digitali per interventi di miglioramento nell’ambito del Pnrr. Si informa che, nell’ambito degli interventi previsti dal Pnrr per il miglioramento e la modernizzazione dei servizi digitali, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara dovrà procedere con un fermo tecnico programmato dei propri sistemi informatici ospedalieri. L’aggiornamento – inizialmente previsto a maggio – è programmato nel fine settimana fino a domani notte e riguarderà l’Area Degenze e l’Area di Pronto Soccorso. Durante questo aggiornamento, i servizi digitali non saranno pienamente accessibili per cui, sebbene siano state previste tutte le azioni di rinforzo per garantire comunque la corretta gestione dei pazienti, saranno purtroppo inevitabili dei rallentamenti nell’attività. Si ricorda che in Cittadella San Rocco (struttura non toccata dal fermo tecnico) è attivo il Cau – Centro Assistenza Urgenza, attivo 24 ore su 24 ed in grado di rispondere a problemi di salute urgenti ma non gravi.