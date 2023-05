"Aziende agricole danneggiate, stop ai mutui"

di Federico Di Bisceglie

Una moratoria per i prossimi dodici mesi, sui mutui di beni immobiliari e strumentali, per le aziende agricole e imprese di lavorazione di prodotti agricoli in Emilia Romagna, danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio. E’ questa la richiesta che il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti avanza al governo attraverso un’interrogazione parlamentare. Il Consiglio dei Ministri è convocato, martedì, proprio per discutere dell’emergenza maltempo che si è abbattuta sul territorio regionale e che, seppur in misura più lieve rispetto ad altre zone, ha colpito anche il nostro territorio. Ed è proprio per intercettare l’attenzione del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello dell’interno governo più in generale, che Malaguti ha presentato l’interrogazione parlamentare. Che, come lui stesso spiega, "ha una valenza regionale, ma vuole accendere un faro anche sulle aziende agricole del nostro territorio". "In 36 ore, su tutta l’Emilia-Romagna – si legge nell’interrogazione – è piovuta una quantità d’acqua senza precedenti e che abitualmente potrebbe cadere in sei mesi, con caratteristiche tipiche delle zone tropicali. Tale situazione ha provocato l’esondazione di 14 fiumi e 19 corsi d’acqua, che hanno allagato città e campagne in alcune provincie, provocando almeno 14 vittime già accertate e migliaia di sfollati". Secondo un primo rapporto della Coldiretti, riporta il parlamentare nel suo documento, "ci sono più di 5000 aziende sott’acqua con danni incalcolabili, a rischio almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione".