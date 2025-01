Aziende, crisi e licenziamenti. Ma in provincia non si trova personale

Il grande paradosso del mondo del lavoro, passa anche da Ferrara. Infatti nonostante le numerose crisi aziendali che affliggono il Paese stiano mettendo a rischio quasi 120mila posti di lavoro, entro i prossimi tre mesi le imprese italiane hanno dichiarato all’Unioncamere/Ministero del Lavoro l’intenzione di assumere 1,37 milioni di lavoratori, di cui 380mila circa a tempo indeterminato (lo studio della Cgia di Mestre).

Tuttavia, in un caso su due, sussiste il rischio di non poter procedere alle assunzioni a causa della carenza di candidati o dell’impreparazione delle persone che si presentano ai colloqui. Pertanto, a fronte di 120mila lavoratori che potrebbero perdere il posto, nei primi tre mesi di quest’anno le imprese non sarebbero nelle condizioni di coprire, nemmeno offrendo un posto fisso, almeno 190mila posizioni lavorative. A livello regionale, il dato segna un decremento di capacità di inserire personale nelle imprese del territorio quantificabile in 2.530 unità, pari – a livello percentuale – a due punti nel raffronto fra gennaio dello scorso anno e questo mese. I dati in controtendenza, a livello regionale, li segnano Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Nel caso di Rimini, assistiamo a quasi mille unità in più. Poco meno di novecento a Ravenna, mentre 240 in più si registrano tra forlivese e cesenate.

A Ferrara, in termini di reperibilità del personale da inserire nel mondo del lavoro, si assiste a un calo di due punti percentuali. A Modena, il calo in assoluto più drastico: quasi dieci punti percentuali. Il numero dei giovani presenti nel mercato del lavoro è in costante diminuzione, un trend che, comunque, sta interessando la gran parte dei principali paesi del mondo occidentale. In Italia, però, la situazione è molto più critica. La fascia di età 25-34 è passata da circa 8,5 milioni di persone nel 2004 ai 6,2 milioni attuali. Si tratta di un crollo inedito rispetto al passato e tra i più accentuati in Europa. La forte riduzione del rinnovo della popolazione attiva va trascinare via via verso il basso la forza lavoro potenziale. In particolare la fascia 35-49 è passata da oltre 14 milioni di residenti nel 2014 a meno di 11,5 milioni nel 2024, con la previsione di scendere a meno 10 milioni entro il 2040.

re. fe.