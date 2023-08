"Aziende, danni per 25 milioni. Sos a Roma"

Mentre il presidente della Regione Stefano Bonaccini, continua a chiedere risposte al Governo per i danni dell’alluvione, per quanto riguarda gli ingenti danni della grandinata del 22 luglio che ha coinvolto l’alto ferrarese, è stato il sindaco di Terre del Reno a prendere in mano la situazione. Con associazioni di categoria e altri sindaci, ha scritto a senatori e deputati ferraresi. Grido d’aiuto rivolto ai senatori Alberto Balboni e Dario Franceschini, gli onorevoli Davide Bergamini, Mauro Malaguti e Luigi Marattin.

Giovedì il sindaco Roberto Lodi e l’assessore alla attività produttive Matteo Malagutti, infatti, hanno incontrato le associazioni di categoria per fare il punto della situazione davanti ad un evento che ha messo in ginocchio gran parte della Provincia, danneggiando case, attività, aziende agricole e patrimonio comunale. Anche le associazioni hanno rappresentato la gravissima situazione in cui si sono venute a trovare. Solo per Terre del Reno i danni stimati sono di oltre 54 milioni di Euro: 27 al patrimonio privati, 25 alle attività, oltre 2 al patrimonio comunale. Durante il confronto Lodi ha dunque avanzato la proposta di inoltrare a firma dei sindaci dell’alto ferrarese e di Ferrara, una lettera da indirizzare ai 5 parlamentari estensi, invitandoli nella loro qualità di rappresentanti del territorio, a compiere ogni sforzo per sostenere le aziende danneggiate ed i comuni colpiti. Proposta immediatamente accolta da Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico e dal Vice Sindaco di Vigarano Mainarda. "E’ fondamentale – dice Lodi – la loro azione a sostegno di Bonaccini affinchè al più presto il Governo conceda lo stato di emergenza nazionale ai nostri territori e stabilisca norme di ristoro degli ingentissimi danni subiti. Norme che siano semplici e veloci. Non possiamo farcela se questi provvedimenti non verranno presi. Chiedono trasparenza nella gestione dell’emergenza e burocrazia zero’ in quanto ‘è necessario raccogliere rapidamente le informazioni necessarie’ come le stime economiche dei danni subiti". E puntano alla prioritaria creazione di un tavolo per l’emergenza poiché servirà tempo per il superamento del fatto e dunque necessario "avere incontri periodici per verificare lo stato di avanzamento della ricostruzione impostando piani d’azione congiunti basati sull’ascolto costante delle esigenze delle imprese". Chiedono la sospensione delle imposte e l’attivazione di misure speciali "per dilazionare le scadenze fiscali e contributive affinchè le aziende dispongano di più liquidità possibile per poter ripartire".

Laura Guerra