Aziende e assicurazioni: "Ecco come funziona"

"Da vent’anni – spiega Luigi Moretti, a capo dell’agenzia assicurativa Unipol in Galleria Matteotti – mi occupo anche di prodotti assicurativi nel campo grandine e che la mia agenzia è tra quelle di Unipol che sviluppano di più in questo ramo. Il decreto attuativo – prosegue – stabilisce l’obbligo a tutte le aziende di grandi e piccole dimensioni Corporate e PMI, escluse solo quelle appartenenti al settore agricolo ed onlus, di assicurarsi contro gli eventi catastrofali. Considerato che le aziende di grandi dimensioni, le cosiddette “Corporate” sono quasi tutte già assicurate per questo tipo di rischio e che le stesse rappresentano un 10% circa dell’intero tessuto industriale nazionale, il restante 90% e cioè le PMI e tutti gli enti commerciali (bar e negozi) dovranno assicurarsi". Entro il 31 marzo le aziende dovranno stipulare la polizza per i danni causati da eventi catastrofali.

Le calamità naturali che sempre più spesso si verificano hanno collocato Ferrara e la nostra provincia nella fascia ad alto rischio, amara testa della classifica che prevede altre due categorie, fascia a rischio medio e basso. Saranno le Pmi – piccole e medie imprese italiane – le protagoniste nel bene e nel male di questa legge. "In questo momento un pasticcio", denunciano Paolo Cirelli, e il segretario di Confartigianato, e Matteo Carion, direttore di Cna. Contro l’obbligo assicurativo forti le perplessità. "Insieme abbiamo chiesto a livello nazionale – sottolinea Cirelli con decisione – un’ulteriore proroga fino a dicembre".