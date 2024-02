Aziende e lavoro, tour di Valentini

Forza Italia continua il proprio impegno sul territorio rimarcando la centralità e l’importanza del partito in vista delle prossime elezioni amministrative e proseguendo gli incontri sul territorio. È in programma per oggi pomeriggio la visita del vice ministro al Made in Italy e alle Imprese, Valentino Valentini. Quella di oggi sarà un’occasione di confronto e di dialogo sui temi più rilevanti: occupazione, lavoro e opportunità per le imprese. A partire dalle 16, Valentini visiterà l’azienda ’Centro del Carrello srl’, di Patrizio Girotto, mentre alle 17 si terrà un incontro operativo con le categorie economiche e le imprese in Camera di Commercio. Infine, è previsto a partire dalle 18,15 un incontro con dirigenti e iscritti del partito.