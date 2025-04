Aziende e uffici semivuoti. Oltre 20 giorni di festa, . Ferrara al rallentatore

Nei 20 giorni circa che quest’anno intercorrono tra l’inizio delle festività pasquali e la fine del ponte del 1° maggio, tante fabbriche, magazzini, negozi e uffici si sono svuotati, continuando l’attività al rallentatore. Negli alberghi, nei ristoranti e nelle realtà aziendali legate al settore turistico si lavora – quasi – a pieno regime, ma nei comparti manifatturieri e nei servizi si denota una flessione della produttività. Il quadro emerge da un’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Prometeia e Istat, analisi che riguarda anche la nostra città. Chiusure che alla fine costeranno care. Quest’anno lavoreremo 251 giorni, due in meno rispetto al 2024. In termini di PIL, questo ci costerà 12 miliardi di euro. Un impatto economico equivalente a quello che potremmo subire dall’eventuale introduzione dei dazi di Trump

Segnaliamo, inoltre, che non sono pochi i dipendenti che hanno deciso di concentrare una parte delle ferie proprio in queste settimane, contribuendo a “sguarnire” gli organici nei comparti in cui operano, in particolare nell’industria. Nel 2025 il PIL è destinato a sfiorare i 2.244 miliardi di euro. Questo implica che produciamo poco più di 6 miliardi di euro di reddito al giorno. Includendo anche i bambini e gli anziani, l’importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. A livello provinciale il contributo per abitante più elevato giunge da Milano con 184,9 euro. Seguono Bolzano con 154,1, Bologna con 127,6, Roma con 122 e Modena con 121,3. La nostra provincia non veleggia nelle parti alte di questa classifica, anzi con 79,3 si posizione sotto Reggio Emilia ( 113,7, decima posizione), Forlì Cesena (101,5, posizione 22), Piacenza (102,4, 20ª posizione), Ravenna (98, 27ª posizione), Rimini (92,6, posizione numero 39). Molto più in alto rispetto alla nostra provincia che ha sulla maglia il numero 61, un bel po’ sotto le media regionale che riguarda questa voce. L’Emilia Romagna si attesta a quota 123,8, stiamo parlando sempre del valore aggiunto per abitante al giorno. Certo la nostra provincia non è in coda, ma la distanza dalle parti basse della classifica non è elevata. Fanalino troviamo la provincia di Sud Sardegna con 50,8 euro, Cosenza con 50,7 e, infine, Barletta-Andria-Trani con 50,6. Intendiamoci, nessuno di noi vorrebbe accorpare o, peggio ancora, cancellare alcune feste comandate o impedire agli operai e agli impiegati di prendersi qualche giorno di vacanza durante i ponti, ci mancherebbe. Tuttavia, il problema sussiste ed ha delle implicazioni sulla produzione della ricchezza del nostro Paese non trascurabile.

Un problema che il legislatore ha cominciato ad affrontare addirittura nel 1977, quando l’allora governo Andreotti III decise di cancellare alcune feste religiose, come l’Epifania, San Giuseppe, l’Ascensione, il Corpus Domini, San Giovanni e Paolo, San Francesco, etc. Più recentemente, l’esecutivo di Silvio Berlusconi nel 2004, poi in quello del 2011 e successivamente anche quello guidato dal prof. Mario Monti cercarono di mettere mano alla situazione senza riuscirci. Tornando ai giorni di lavoro in un anno comunque sia, a livello europeo siamo annoverati tra i più stakanovisti. Secondo l’Ocse, infatti, solo la Grecia (1.897), la Polonia (1.803), la Repubblica Ceca (1.766) e l’Estonia (1.742) registrano un numero di ore lavorate per occupato all’anno superiore al nostro che, segnaliamo, è pari a 1.734. In Francia sono 1.500 ore per occupato e in Germania 1.343.