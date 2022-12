Aziende sanitarie, 9 nuovi direttori "Nomine per una guida stabile"

FERRARA

Definite le nomine di 9 nuovi direttori di Unità operativa complessa sia dell’Azienda Usl sia interaziendali. Con le 4 nomine già effettuate a inizio novembre, sono così 13 i primari nominati in due mesi, cui si aggiunge quella della dottoressa Marra alla direzione ad interim della Farmaceutica territoriale dell’Ausl di Ferrara. Le unità operative i cui direttori prenderanno servizio nelle prossime settimane sono: Gestione del rischio clinico (interaziendale e a direzione universitaria), Pneumologia territoriale (a direzione universitaria), Governo dei percorsi Outpatiens (interaziendale), Prevenzione e protezione provinciale (interaziendale), Riabilitazione territoriale, Psicologia clinica e di comunità, Diabetologia territoriale, Procreazione medicalmente assistita e Nutrizione clinica. I direttori nominati sono Rosa Maria Gaudio per l’unità Gestione del rischio clinico, Marco Contoli per Pneuomoligia territoriale, Mirco Santini per Governo dei percorsi Outpatients, Concetta Massa per Prevenzione e protezione provinciale, Stefania Degli Esposti per Riabilitazione territoriale, Rachele Nanni Psicologia clinica e di comunità, Marcello Monesi per Diabetologia territoriale, Andrea Gallinelli per Procreazione medicalmente assistita e Stefano Parini per Nutrizione clinica. A fronte di chi entra, c’è chi lascia. A fine anno termineranno gli incarichi dei direttori dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad attività integrata. Dopo una prima proroga di due mesi, la direzione ha infatti valutato di non procedere con ulteriori proroghe e di affidare temporaneamente gli incarichi ai direttori vicari in vista del ridisegno degli assetti dipartimentali di Azienda ospedaliero universitaria e Azienda Usl. Si tratta dei seguenti Dipartimenti: OncologicoMedico Specialistico in capo al dottor Antonio Frassoldati; NeuroscienzeRiabilitazione in capo alla dottoressa Valeria Tugnoli; Chirurgico, professor Giorgio Cavallesco e Materno infantile dottor Fabrizio Corazza.

"Ringrazio questi direttori di importanti dipartimenti interaziendali hanno profuso professionalità e impegno per costruire un sistema in grado di erogare alla cittadinanza servizi sanitari organici e strutturati – commenta la direttrice generale Monica Calamai – Un saluto particolare lo dedico poi alla dottoressa Tugnoli e ai dottori Gallerani, Cavallesco e Zoppellari, che dopo tanti anni dedicati al Servizio Sanitario Nazionale e alla sanità ferrarese, stanno portando a termine questa esperienza e si avviano verso l’età pensionabile". Anche la rettrice dell’Università di Ferrara, professoressa Laura Ramaciotti, si unisce alla direttrice Calamai nel ringraziamento ai colleghi che hanno concluso l’incarico e nell’augurio ai nuovi nominati. Per quanto attiene alle nomine dei 9 direttori di unità operativa, la direttrice Calamai aggiunge: "Ringrazio anche coloro che hanno guidato le unità operative per le quali sono stati nominati i nuovi direttori. Una serie di nomine mirata a dare guida stabile ad importanti e innovativi servizi della sanità ferrarese, in un’ottica di unificazione tra le due aziende sanitarie e dunque in una logica di interaziendalità per erogare servizi organici attraverso percorsi omogenei e equi su tutto il territorio provinciale". Le nuove unità operative e i relativi direttori (che saranno comunque presentati singolarmente nelle prossime settimane). Nello scorso mese di novembre erano stati nominati Maurizio Simone, Antonia Maria Guglielimini; Rosario Cultrera e Loretta Gulmini.

re.fe.