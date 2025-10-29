Aziende sanitarie e Inail. Misurare il rischio biologico. Ora ci pensa un algoritmo

Un algoritmo in grado di dare una valutazione scientifica del rischio biologico negli ambienti sanitari. Si chiama Bio-ritmo ed è stato presentato a Ferrara come strumento innovativo in Italia. Sviluppato da Inail in collaborazione con le aziende sanitarie di Ferrara e Perugia, fornisce ai servizi di prevenzione e protezione una metodologia per la valutazione oggettiva del rischio biologico, offrendo maggiore sicurezza nella pianificazione delle azioni di tutela degli operatori.

La presentazione è avvenuta durante la giornata formativa ‘La salute e la sicurezza nelle strutture sanitarie’ che si è svolta all’ospedale di Cona, organizzata dall’unità operativa Servizio prevenzione e protezione provinciale di Ferrara in collaborazione con Inail. "Le aziende sanitarie ferraresi sono sempre molto attente alla sicurezza, rivolta principalmente ai propri dipendenti, ma anche ai cittadini e pazienti" ha sottolineato Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie. "La valutazione del rischio biologico è cruciale perché negli ambienti di lavoro sanitari esso rappresenta uno dei rischi fondamentali che dobbiamo tenere sotto controllo". "Questo progetto fornisce una miglior tutela e garanzia di salute" ha aggiunto Fabiola Ficola, direttrice regionale Inail Emilia-Romagna.