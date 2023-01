Aziende sanitarie, nuovi ingressi Undici medici tra Sant’Anna e Ausl

di Federico Di Bisceglie

Il personale e gli organici sono una priorità. Sia per l’azienda Ospedaliera che per l’azienda sanitaria locale. Lo ha ribadito a più riprese la direttrice generale delle aziende, Monica Calamai. Dalle parole ai fatti: tra l’ospedale Sant’Anna di Cona e l’Ausl sono infatti undici i medici che sono recentemente entrati in servizio. Tre dei quali sono stati immediatamente destinati al Pronto Soccorso, al reparto Emergenza-Urgenza. Le undici risorse che sono entrate negli organici delle due aziende hanno potuto prendere servizio in funzione delle ultime decisioni assunte dalla Regione. Si tratta, nello specifico, di medici specializzandi con i quali le aziende hanno stipulato contratti in libera professione. Ma andiamo alla ‘Finanziaria’. La legge di Bilancio della Regione Emilia-Romagna contempla anche strumenti che possono aiutare le Aziende Sanitarie a far fronte alla carenza di medici. In particolare l’articolo 20 concede la possibilità di assumere, con contratti libero professionali, medici specializzandi. Il provvedimento riguarda tutte le specialità cliniche ma ovviamente l’interesse principale si concentra in particolare su quelle branche, a partire dell’Emergenza Urgenza, in cui vi sono maggiori esigenze di professionisti ma, purtroppo, anche maggiori “buchi”. Un’ opportunità, quella messa in campo dalla “finanziaria” di via Aldo Moro, che le Aziende sanitarie ferraresi attendevano con ansia, e che hanno subito messo a frutto. Torniamo ai nuovi ingressi tra Cona e Ausl. I professionisti, che sono già in servizio, lavorano in Pronto Soccorso, in Pediatria e Neonatologia, in Medicina, in Otorinolaringoiatria e in Dermatologia contribuendo attivamente a garantire la continuità dei servizi assistenziali. Sempre la legge regionale di Bilancio consente inoltre alle aziende sanitarie di avere maggiori margini sulle retribuzioni da offrire ai medici, soprattutto orientate a favorire l’assistenza nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera: un ulteriore strumento che la direzione delle due aziende sanitarie ferraresi è assolutamente intenzionata ad utilizzare.

L’avvio di queste undici professionalità è sì stato reso possibile grazie alle scelte di Regione e Azienda sanitaria, ma è stato fatto anche per ovviare a una problematica – più volte segnalata anche sulle nostre colonne – legata in particolare ai tempi di attesa e al grande afflusso che si è registrato nei pronto soccorso della Provincia. Problematica, quella delle ‘code’ estenuanti, oggetto anche di più confronti tra direzione aziendale e parti sociali. Sempre sul versante del personale, l’assunzione di questi undici medici nelle due aziende fa in qualche modo il paio con l’arrivo – negli ultimi mesi dello scorso anno – di ben tredici primari.