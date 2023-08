Aziende senza internet veloce "Siamo penalizzati sul mercato"

Aziende penalizzate dalla mancanza della fibra. Riguarda un tratto che si affaccia sulla strada provinciale Virgiliana, dal civico 129 al 311 dove ci sono almeno una quindicina di attività imprenditoriali e via Gorizia, la strada comunale che si interseca con la Virgiliana, nell’abitato della frazione di Ponte Rodoni. "Al giorno d’oggi ogni operazione fiscale, come ad esempio la trasmissione delle fatture elettroniche, viaggia attraverso internet – spiega Cristina Tralli (nella foto) della Idromeccanica Tc, portavoce della richiesta agli enti e delle motivazioni che la sostengono –. Serve la fibra perchè la linea analogica non basta più. E’ indispensabile per le aziende per lavorare, ma anche per le famiglie".

Se l’internet veloce purtroppo, sul territorio di Bondeno, non è di tutti e in questa zona non è neppure prevista nei piani dei prossimi anni, imprenditori e cittadini hanno deciso di scrivere al sindaco e al consiglio comunale, proponendo un’alternativa. L’hanno accompagnata con una petizione di firme che hanno consegnato ieri mattina attraverso una Pec.

"Chiediamo che venga implementata la linea – spigano - e abbiamo inviato al sindaco e al consiglio una lettera formale, per chiedere di farsi carico di inviare alla Tim, la richiesta per ampliare la linea fibra". Paradossale ma vero: "La rete fibra – spiegano i firmatari - passa a pochi metri dai civici citati ed in alcuni casi ci passa attraverso per uno strano alloggiamento dei pali. Abbiamo segnalato che appunto è presente nell’abitato di Ponte Rodoni in via per Vigarano sia in forma interrata che su palo, che sono gli stessi pali della linea analogica". Se raggiungere tutti di casa in casa non è stato possibile, l’attenzione dei residenti e delle imprese è altissimo: "Ho potuto raccogliere molte testimonianze non solo per l’uso appunto domestico – spiega la Tralli – ma soprattutto per uso lavorativo visto che ogni operazione anche fiscale avviene a mezzo internet e con la sola linea analogica non riusciamo a navigare".

Non è tutto: "La nostra zona – aggiunge la Tralli - è scoperta da antenne, pertanto non è nemmeno possibile utilizzare operatori che forniscano il servizio di questo tipo". Un servizio che si fa sempre più necessario, basti pensare che nel tratto di strada, oltre a diverse aziende agricole, si trovano una palestra, due grossi supermercati, due ristoranti, un albergo, una rivendita di frutta e verdura, un’officina meccanica, alcune aziende che esportano all’estero, un consorzio agrario".

Claudia Fortini