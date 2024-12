Aziende storiche del territorio premiate dal sindaco

Premio alle "Aziende storiche" del territorio. Il quinto sigillo della serie è stato conferito alla ditta "Rinaldi Bruno" di via Nazionale a Consandolo. La pergamena attestante il riconoscimento è stata consegnata dal sindaco Andrea Baldini nelle mani del figlio del fondatore, ed attuale titolare e gestore dell’impianto di distribuzione gas metano per autotrazione, ed annessa officina: Maurizio Rinaldi, tra l’altro ex presidente di Ascom-Confcommercio di zona. Che, nel ritirare l’encomio, ha annunciato la cessione dell’attività, che esercita da 62 anni, ad una impresa del settore di Bologna. Questo in un’ottica di salvataggio e potenziamento del servizio, visti "i brutti tempi che sta attraversando il mondo dei carburanti per l’alimentazione di veicoli". In precedenza l’encomio è stato assegnato a Enoteca Burattori di Argenta, Antica trattoria ai Cortili di Santa Maria Codifiume, Negozio Felletti Sergio di Longastrino, Ristorante da Patuelli di Campotto, che da mezzo secolo ed oltre operano in vari campi.

n. m.