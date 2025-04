Azione al congresso nazionale

Azione Ferrara ha preso parte con entusiasmo al congresso nazionale del partito, che si sta tenendo a Roma in questi giorni. A rappresentare la nostra provincia, il segretario provinciale Danny Farinelli e i delegati Alberto Bova ed Ester Leonardi. La delegazione ferrarese ha portato il proprio contributo ai lavori congressuali, testimoniando la crescita e il dinamismo del nostro territorio all’interno del progetto politico di Azione.

"Partecipare al congresso nazionale è stata un’opportunità straordinaria per dare voce a Ferrara e per rafforzare il nostro impegno in Azione – ha dichiarato Danny Farinelli – L’esperienza di questi anni nella segreteria regionale del partito è stata formativa ed essere ora nell’assemblea nazionale è il riconoscimento di un lavoro svolto bene e negli interessi della nostra comunità politica", ha dichiarato Ester Leonardi.

"Il nostro modo di fare politica unisce competenza e innovazione, radici solide e prospettive nuove, ed essere qui con la mia esperienza penso sia di aiuto a creare una classe dirigente capace e determinata", ha detto Alberto Bova.