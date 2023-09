Azione Civica e Ferrara Bene Comune: "Una Piattaforma Programmatica" per il Futuro

Ferrara Bene Comune e Azione Civica, rappresentati in consiglio comunale da Dario Maresca e Roberta Fusari, "quali espressioni di un percorso civico e partecipativo", hanno avviato un coordinamento tra i rispettivi gruppi con l’obiettivo di arrivare, entro il tempo più breve possibile, alla condivisione di una piattaforma programmatica, in vista delle prossime elezioni amministrative. Una piattaforma "aperta a tutte le forze civiche democratiche, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Costituzione italiana e dell’Unione europea, e respingano ogni forma di populismo". Il coordinamento, tenendo conto delle specificità dei diversi gruppi che rimangono distinti, "intende contribuire nel modo quanto più condiviso e unitario all’individuazione del profilo della candidata o del candidato sindaco, auspicando che tutti i soggetti di centrosinistra possano riconoscersi in una figura civica, riformista ed europeista, di netta discontinuità, capace di coniugare risposte concrete alle preoccupazioni dei ferraresi con la promozione di una comunità coesa, giusta e solidale". Per questo Azione Civica e Ferrara Bene Comune si impegnano attraverso tutte le interlocuzioni necessarie, a partire dal ‘Tavolo dell’alternativa’, "alla costruzione di una proposta il più condivisa possibile, in termini di contenuti programmatici legati alle specificità di Ferrara e di una squadra di persone capaci di incarnarli".

Le modalità di partecipazione alle elezioni amministrative "saranno definite di comune accordo – spiegano Ferrara Bene Comune e Azione Civica –. È fondamentale valorizzare il grande apporto che il mondo civico e dell’associazionismo può dare nel consolidamento di una coalizione aperta e plurale che trovi un punto di forza in una ampia partecipazione popolare". Per questo "si è ritenuto necessario costruire questo coordinamento che promuova e garantisca condivisione di scelte ed indirizzi, anche attraverso un lavoro comune dei gruppi consiliari. È altrettanto necessario – concludono – sviluppare e condividere con la società civile progetti e visioni per il presente e il futuro di Ferrara".