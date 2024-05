Azione non si ferma, Calenda inaugura la sede

Azione non si ferma. Anzi, rilancia. Proprio ieri ha inaugurato infatti la sede elettorale di via Contrari, mentre l’appuntamento elettorale in assoluto più atteso è stato quello con i candidati alle consultazioni europee, ma soprattutto con il leader nazionale del movimento – nonché capolista per le europee – Carlo Calenda. Accanto al segretario nazionale, in una piazza della Repubblica piuttosto coinvolta, si sono alternati al tavolo dei relatori la deputata Elena Bonetti, vicesegretaria nazionale di Azione, il senatore e segretario lombardo dei calendiani, Marco Lombardo e il candidato alle europee, Federico Pizzarotti. Seduto tra il pubblico anche il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, che sta affrontando diverse tappe sul territorio nazionale per sostenere le candidature sia europee che locali. Va detto che Azione e Pri (che fanno una lista unica per le amministrative) sono particolarmente attivi in questa campagna elettorale. Tant’è che, proprio nei giorni scorsi, sia Richetti che Pizzarotti sono venuti in città per sostenere la candidatura di Fabio Anselmo. La formula del confronto pubblico con i leader funziona e, Calenda, dopo alcune tappe in Emilia-Romagna è approdato nella città estense con il format ‘a te il microfono’.