Azione punta su Bassi. Farinelli con ‘Rinascita’

Azione al fianco di Enrico Bassi, nella corsa verso le elezioni dell’8 e 9 giugno. Ieri, nella sede della coalizione a sostegno del candidato sindaco, è stato siglato l’ingresso di Danny Farinelli, segretario provinciale del partito di Carlo Calenda, nella lista civica ‘Rinascita’ come candidato consigliere. Ad accogliere Farinelli nel gruppo, che fa parte della coalizione formata anche dalle liste del Pd e del Movimento 5 Stelle, l’aspirante primo cittadino Enrico Bassi e i candidati di ‘Rinascita’ Nicola Tosi, Linda Bianconi, Matteo Tassinari, Raffaella Zanetti, Cristina Maranini e Carlotta Faccini. "La lista civica ‘Rinascita’ è stata la prima che abbiamo presentato – ricorda Bassi –. Un gruppo ampio, formato da persone impegnate ad aggregare diverse realtà e a raccogliere le istanze dei cittadini. E proprio dal proposito di allargare sempre più la coalizione attorno al nostro progetto, possiamo annunciare l’ingresso del segretario provinciale di Azione Danny Farinelli. Diversamente dal Centrodestra, che sta cercando di anteporre i simboli di partito a ciò che bisogna fare per il territorio, noi puntiamo a creare un progetto che vada oltre l’8 e 9 giugno, concentrandoci sulle necessità di Copparo e frazioni". Farinelli, capolista a Ferrara nella lista di Azione, aveva l’opportunità di scegliere un altro comune in cui presentarsi "e non ho esitato a sposare il progetto di Bassi. Io e mia moglie abbiamo vissuto per sei anni a Copparo e ho conosciuto Enrico quando era assessore al Bilancio e, quando ho saputo della sua intenzione di candidarsi, non ho avuto alcun dubbio sul fatto che fosse la persona giusta, perché sa amministrare e sa cosa è necessario per il territorio. Subito ho trovato feeling con i componenti di "Rinascita" e dopo un confronto ho deciso di candidarmi nella lista. Posso assicurare che Azione darà il massimo supporto al candidato sindaco e alla coalizione in questa campagna elettorale". Dunque, come evidenziato da Bassi, la "famiglia della coalizione" continua ad allargarsi. Il 3 maggio alle 18.30 si terrà un incontro pubblico in cui verranno illustrate le tappe del tour nel Copparese per l’illustrazione del programma elettorale.

Valerio Franzoni