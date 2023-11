Azione sceglie Farinelli: "Un candidato unitario"

Al momento del suo "passo di lato", Alberto Bova aveva aperto la strada della successione ai vertici di Azione ai giovani. E, infatti, proprio ieri è stato designato come nuovo coordinatore provinciale il 35enne Danny Farinelli. I dossier sul tavolo del partito guidato, a livello nazionale, da Carlo Calenda sono diversi. A partire dalla loro posizione, oggettivamente delicata, al tavolo dell’alternativa che sta da mesi cercando una via comune per la costruzione di un’alternativa al sindaco uscente in vista delle amministrative del giugno prossimo.

Farinelli, partiamo dal suo impegno nel partito che l’ha portata ad arrivare a ricoprire il ruolo di coordinatore provinciale. Come nasce?

"Sono in Azione da diverso tempo e, in realtà, ho seguito le esperienze politiche di Alberto Bova sin dalla fondazione della lista civica Ferrara Concreta. Francamente, fino a un mese fa non mi sarei mai aspettato di fare questo grande salto. Poi ho visto che Alberto si stava impegnando sempre di più con la 4 Torri e a quel punto ho ricevuto molti input dal partito. Così, ho deciso di fare il salto".

Arriviamo alla scadenza elettorale. Siete ancora all’interno del Tavolo dell’Alternativa?

"Noi siamo ancora all’interno del Tavolo e stiamo partecipando a questo percorso che, fino a ora, ha portato a una convergenza sostanziale sul programma e all’individuazione dei due candidati".

Ora è il momento della sintesi. Laura Calafà o Fabio Anselmo?

"Sono candidati molto autorevoli entrambi. Hanno grande esperienza e personalità. Noi riteniamo che il candidato, per essere competitivo, debba essere il più possibile unitario. Deve essere capace di fare sintesi e raccogliere tutte le diverse anime che compongono il tavolo dell’Alternativa".

Che giudizio dà dell’amministrazione Fabbri?

"Fabbri ha dalla sua la capacità, nonostante le frizioni, di tenere unita la coalizione. E questo non è poco in termini di appeal sull’elettorato. Il merito dell’amministrazione è stato quello di aver avuto oggettivamente una grande cura per la manutenzione ordinaria della città. E, d’altra parte, ha avuto la fortuna di ereditare moltissimi progetti avviati dalla precedente amministrazione e un grosso plafond di risorse derivanti dal Pnrr. A mio modo di vedere, ciò che non è andato è il programma sulla sicurezza".

In che senso?

"È indubbio che al Gad sia stato fatto un grande lavoro di recupero e riqualificazione del quartiere, ma è altrettanto vero che il problema dello spaccio è tutt’altro che risolto. Si è solo spostato di qualche centinaia di metri. E questo rappresenta un fallimento".

Federico Di Bisceglie