Azione universitaria incontra il ministro Bernini

Il 3 novembre a Roma si è riunito l’esecutivo nazionale di Azione Universitaria, l’associazione studentesca attiva a Ferrara e in tutta Italia e presente all’interno del Consiglio nazionale degli studenti universitari. "L’esecutivo nazionale, a valle dell’incontro con il Ministro all’Università Bernini – spiega il ferrarese Gianpaolo Zurma – è stato incentrato sulla tutela dei diritti degli studenti e sulla bozza della legge di bilancio. Siamo soddisfatti di aver potuto contribuire con le nostre osservazioni e proposte alle modifiche migliorative alla bozza di un atto così importante come la legge di bilancio. L’elemento di novità infatti è il coinvolgimento attivo dei rappresenti degli studenti, mentre purtroppo con i governi passati la legge di bilancio era intoccabile e non recepiva le proposte giunte dai membri del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Borse di studio, metodi di tassazione, alloggi universitari, futuro delle lauree sanitarie, miglioramento dei tirocini, benessere psicologico e medico di base per gli studenti fuorisede: questi sono solo alcuni dei temi che Azione Universitaria ha presentato al Ministro e che vuole portare avanti. L’università rappresenta un fiore all’occhiello della nostra nazione - conclude Zurma - e in particolare modo di Ferrara, per questo il suo rilancio è indispensabile per il futuro della nostra nazione".