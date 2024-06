Azzalli al veleno:: "Manovre sottobanco"

"Se, come diceva un padre della sinistra, "la verità è sempre rivoluzionaria", allora Andrea Baldini e il Pd argentano rappresentano quanto di più reazionario si possa immaginare". Dopo alcuni giorni di riflessione, torna più brillante e aggressiva di prima Gabriella Azzalli e spara a palle incatenate verso il suo rivale alle elezioni amministrative, il riconfermato sindaco Andrea Baldini. E aggiunge: "È sempre stato convinto di farcela, sostiene Baldini, ma per esserne più sicuro ha condito la sua campagna elettorale di alcune manovre sottobanco che ad alcuni possono forse apparire un segno di scaltrezza, ma che io considero espressione di una politica ambigua alla quale personalmente non farò mai ricorso. L’essersi assicurato il simbolo del M5S con un accordo dall’alto, che ha calpestato la volontà degli attivisti, ad Argenta come a Ferrara, gli ha comunque consentito di ingannare alcune centinaia di elettori. Così come il sabotaggio operato dalla Lega argentana ha determinato l’assenza del simbolo dalla scheda elettorale e l’indirizzamento dei voti addirittura al Pd". Non usa mezzi termini verso gli ex compagni di strada della scorsa legislatura: "Il tradimento di Giuseppe Brina e Ottavio Curtarello nei confronti della coalizione e del loro stesso partito, il cui corrispettivo politico vedremo forse materializzarsi fra qualche tempo, rappresenta quanto di peggio visto ad Argenta nella cronaca politica recente. E l’attuale situazione di caos dentro la Lega ha consentito che venisse tollerata questa grave slealtà. Tutte le mie affermazioni sono suffragate da documenti che attendono ancora una smentita, mentre il "pragmatico" Baldini vende il patrimonio argentano, pezzo dopo pezzo, per pagare debiti accumulatisi sotto il suo (mancato) controllo. Tutto questo, mentre attendiamo che si materializzino il palasport e la seconda piscina cittadina promesse nel suo recente programma elettorale".

Franco Vanini