Azzalli-Baldini, c’è il faccia a faccia

Secondo round tra Gabriella Azzalli e il sindaco Andrea Baldini sui conti di Soelia. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 21.15 nel palasport di Argenta, in via Don Minzoni. La prima tappa risale ad alcune settimane fa, quando Gabriella Azzalli, leader di Argenta Rinnovamento e candidato sindaco per le amministrative del prossimo giugno, aveva indetto una conferenza pubblica sui conti di Soelia. Nella saletta Piccolo Teatro, si era presentato anche il sindaco Andrea Baldini, pronto a ribattere colpo su colpo con il battagliero consigliere comunale. Azzalli però aveva stoppato sul nascere il dibattito, ma si era detta pronta a un confronto pubblico successivo. E l’occasione è arrivata, anche se Baldini era un po’ titubante perché a suo dire si era data notizia del dibattito pubblico prima ancora che avesse accettato. Ad ogni modo, salvo imprevisti, il confronto ci sarà.