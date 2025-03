Azzalli: "Campi sportivi in malora. Ma doveva sistemarli Soelia..."

"La decisione di costruituire un campo da cricket nel nostro Comune ha fatto tornare alla luce lo stato di degrado dei nostri impianti sportivi. La ragione è contenuta in chiare lettere in una determina dirigenziale con la quale, vista l’inadempienza di Soelia, sono stati risolti i contratti di locazione con il Comune. La risposta del sindaco Andrea Baldini non può essere costituire il campo da cricket". Il leader di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli (nella foto), in un video registrato davanti al campo sportivo di Filo, ha espresso la sua visione della gestione dell’impiantistica sportiva da parte della giunta Baldini e dai suoi predecessori: "Perché gli impianti sportivi di Argenta sono in malora? E’ contenuto in un documento ufficiale – afferma Gabriella Azzalli –, una determina dirigenziale, nella quale si dice che una ventina di anni fa il Comune conferì la gestione degli impianti sportivi a Soelia, con l’impegno da parte di questa di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Solo che nessuna opera di manutenzione straordinaria è stata eseguita. Alla fine i nostri impianti sono rappresentati in maniera simbolica da quello di Filo, nel quale sono stati spesi tanti soldi, sono stati anche rifatti gli spogliatoi con manodopera dei volontari e questo è lo stato", sottolinea indicando il campo sportivo. E conclude: "Al sindaco dico: sai perché stai deludendo gli argentani? Perché prima del voto non hai detto la verità, e dopo il voto, in occasione dell’inaugurazione della scuola primaria, hai detto che gli argentani si devono mettere in testa che vivono in un Comune povero e con un’amministrazione che si è messa in testa di pagare i propri debiti. Omettendo di dire che quei debiti sono una responsabilità tua e degli amministratori precedenti".