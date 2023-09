Azzalli incassa l’appoggio a Argenta: Forza Italia e Rete Civica

"Augurando a Gabriella Azzalli buon lavoro, sin da ora Rete Civica Emilia-Romagna è al suo fianco per la campagna elettorale", lo affermano il presidente Alecs Bianchi e il referente per la provincia di Ferrara Riccardo Forni, esponenti di Rete Civica Emilia-Romagna. Già avevano assecondato la candidatura anche nella campagna elettorale di quattro anni fa, ora confermano quella scelta di campo. "La scelta di Gabriella Azzalli di candidarsi a sindaco di Argenta è la buona notizia cha da tempo caldeggiavamo e auspicavamo – affermano – Una candidatura che, spinta dall’azione civica, sta ottenendo quelle conferme, anche politiche, necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo comune". Nel merito, il presidente Bianchi apprezza "il riferimento esplicito fatto da Gabriella proprio al primo sindaco civico di Bologna, Giorgio Guazzaloca. Sia da esempio, ma, soprattutto, da riferimento per chiunque voglia appoggiare la sua candidatura. Quell’esperienza l’ho vissuta in prima persona come consigliere comunale, con Carlo Monaco assessore, esperienza ancora attuale in Rete Civica e fonte d’ispirazione. La libertà di azione e le scelte non devono mai essere condizionate da disposizioni partitiche, ma solo dalle esigenze sociali del territorio e dei suoi cittadini, così come ci ha insegnato Guazzaloca". Gabriella Azzalli nel frattempo ha già incassato il sì di Fratelli d’Italia. "Apprendiamo oggi, con piacere, che anche gli amici di Fratelli d’Italia hanno condiviso la scelta di Gabriella Azzalli di mettersi a disposizione di Argenta e dei suoi cittadini, appoggiandone la candidatura e pronti a sostenerla. Ci auguriamo che a breve altre componenti del centro destra e civiche facciano la stessa lungimirante scelta". Nell’occasione, così si esprime Riccardo Forni, responsabile provinciale di Rete Civica: "Ci sono altri Comuni nella provincia di Ferrara che andranno al voto nel 2024, per i quali auspichiamo che le scelte sui candidati sindaci e sui contenuti dei programmi siano dettate, come per Argenta, dalle ragioni dell’esperienza, del rigore, della competenza e di ‘un condiviso bene comune’". Franco Vanini