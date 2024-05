Azzalli: "La mia squadra punta alla vittoria"

"Io sono pronta, senza paura: né di perdere, né di vincere, o di stravincere. So cosa mi aspetta, ma posso contare sulla forza di tutti voi, dei cittadini e sui partiti che mi sostengono". Con queste parole di sintesi son stati presentati, venerdì scorso, nella sede elettorale di Via Mazzini, i candidati che supportano Gabriella Azzali nella sua corsa a sindaco di Argenta. Al suo fianco, oltre che la lista civica "Rinnovamento", anche "Fratelli d’Italia", "Forza Italia", "Noi Moderati", "Lega", "Argenta in Movimento" fondata da ex 5 Stelle", "Unione di Centro", "Rete Civica". Il moderatore, Marco Checcoli, ha chiamato a sé i sedici candidati, lui compreso, punto di riferimento per le società partecipate. Ecco gli altri nomi: Paola Taglioni (esperta di sport), Sandro Sartini (animali domestici, sua l’idea di realizzare un gattile e di un’idonea area di sepoltura), Fabiana Protti (per il mondo agricolo), Chiara Medini (sanità). A seguire: Iglis Simonetta, Giulia Brunazzi, Luca Masotti, Monia Ramponi, Francesco Maria Cavedagna, Emanuela Sciortino, Tommaso Giacomoni (il più giovane), Giovanna Elisa Della Rocca, Alessandro Draperis, Sauro Carlotti (storica la sua appartenenza), Maria Teresa Gallerani. Alle loro competenze e professionalità, "che sono una valida alternativa a chi ha governato per 80 anni questo comune", ha affermato Azzalli, è affidata la realizzazione del programma. Che è incentrato, in pillole, su: salute, servizi sociali, disabilità, ospedale, protezione civile, viabilità, sicurezza, tutela del territorio e del paesaggio. Quindi: casa, associazionismo e volontariato, manutenzioni. E poi ancora sviluppo, lavoro, industria, artigianato, commercio, promozione dei prodotti tipici, ambiente, turismo, tutela del territorio e sue eccellenze. Infine: rivedere i rapporti con le frazioni, le loro consulte, l’unione dei Comuni. E con la cassaforte Soelia: "il cui capitale-chiosa Azzalli-si è ridotto di un terzo, ed ora è costretta a vendere il ramo gas di Sonergy". E poi ancora: scuole (dagli asili all’università) eventi, cultura, sagre, fiere, con un revival per il torneo dei rioni. L’imperativo è: "trasformare i punti di debolezza in punti di forza". In ultima analisi l’affondo di Azzalli: "la gestione pubblica degli ultimi anni-spiega-ha fortemente impoverito Argenta. Chi l’ha governata sino ad ora si è dimostrato incapace e merita di essere avvicendato. Il bene pubblico deve essere l’unico obiettivo. E la gestione del buon padre di famiglia deve essere il metodo da usare".

Nando Magnani