Azzalli rompe gli indugi: "Mi candido a sindaco"

Quattro anni fa fece parte della coalizione a sostegno della candidatura del leghista Ottavio Curtarello a sindaco, questa volta vuole agire in prima persona. "Siamo partiti in anticipo perché serve tempo per costruire un’alternativa e mettere sul tavolo progetti seri, credibili e realizzabili per riuscire a conquistare quei 35 voti che sono mancati nel precedente turno elettorale". Così Gabriella Azzalli ieri ha motivato la sua discesa in campo e la candidatura a sindaco per il prossimo mandato, nel prossimo mese di giugno, sostenuta (per ora) dalla lista civica "Argenta Rinnovamento", da lei fondata vent’anni fa. Si è presentata al fianco di Marco Checcoli, militante ed ex consigliere comunale della lista civica, oltre alla presenza di diverse persone che hanno abbracciato il progetto politico. "Non è una decisione che ho preso a cuor leggero – ha precisato – ho deciso di rispondere positivamente alle tante sollecitazioni che mi sono arrivate da tanti singoli cittadini, anche non della mia parte politica. Ci candidiamo come forza alternativa".

Ha rotto gli indugi, ma non intende correre da sola. "Questa lista vuole essere un’alternativa a chi ci ha governato fino ad ora. Le porte sono aperte a partiti, associazioni e tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, si riconoscono nel progetto e interpretano la mia persona come candidato in grado di competere". E aggiunge con un moto d’orgoglio: "Io sul carro dei vincitori c’ero, ma ne sono scesa all’indomani dell’insolvenza della Costruttori. Allora come oggi voglio essere alternativa". Gabriella Azzalli lancia anche alcune priorità che saranno la piattaforma con cui si presenterà alle elezioni. "La priorità è riprendere il controllo dei conti del Comune. Non si tratta del crac della Coop Costruttori, si tratta del fallimento di una partecipata di una società pubblica (Soelia ndr). Non possono dire che è responsabilità di qualcun altro. Alla vigilia delle elezioni precedenti ci hanno raccontato delle bugie. Il buco sembrava coperto dalla vendita della controllata Soenergy, ora sappiamo che non è così". La difficoltà di Soelia rischia di ingessare il bilancio. "Finiti i fondi del Pnrr non abbiamo un centesimo da investire".

Franco Vanini