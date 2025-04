Azzalli: "Soelia, chi è responsabile?". Baldini: "Chiesti i danni al direttore"

"Quando il sindaco sbaglia e a pagare sono i cittadini si chiama ’danno erariale’. Vediamo se la Corte dei Conti avrà qualcosa da dire". E’ l’invito sollecitato da Gabriella Azzalli, capogruppo di Argenta Rinnovamento ed ex candidato sindaco alle amministrative dell’anno scorso. La vicenda è quella delle difficoltà economiche di Soelia, che aveva licenziato e chiesto i danni al direttore generale Renato Guerzoni, alla fine però sarà Guerzoni a ottenere un risarcimento di quasi 300 mila euro. L’annuncio su Facebook di Gabriella Azzalli di intervento alla Corte dei Conti risale a pochi giorni fa, su un’interrogazione cui ha dato risposta l’amministrazione comunale nell’ultimo consiglio comunale. In quella seduta il sindaco Andrea Baldini ha evidenziato che "il pagamento all’ingegner Guerzoni da parte di Soelia è avvenuto il 1° agosto 2024. L’ammontare complessivo (tra indennità, spese legali, rivalutazione monetaria e interessi) è di 225.463 euro. A questo versamento si aggiungono 52.500 circa versati da Soelia all’Erario quale ritenuta Irpef a titolo di acconto; 32.910 euro quale somma complessiva introittata direttamente da Soenergy come imposta di registro sul lodo arbitrale; somma da attribuirsi al 50% all’ingegner Guerzoni e l’altra metà all’avvocato Merighi, consigliere di amministrazione di Soenergy oltre che avvocato difensore di Guerzoni. Sul punto, Soenergy aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo". Sia Soelia che l’ingegner Guerzoni non hanno promosso appello alla sentenza del tribunale di Ferrara. Il sequestro richiesto da Soenergy, relativo alle somme elencate, non è stato accolto dalla Corte d’Appello di Bologna, per questa ragione l’ingegner Guerzoni è stato pagato. La Corte d’Appello non ha condannato Soenergy al pagamento delle spese processuali relative al procedimento di sequestro. Soenergy non ha sostenuto le spese legali relativamente al sequestro, ha pagato al legale incaricato 849 euro, le spese vive per contributo unificato. Una storia sconcertante. Di sicuro non intende mollare la presa Gabriella Azzalli: "A casa mia chi sbaglia paga, non pagano i cittadini per responsabilità del loro sindaco. C’è ancora molto da capire e sapere sulla vicenda Soelia, incombe il silenzio dall’apertura dell’ultima legislatura. Un silenzio assordante. Aspettiamo che il silenzio si rompa; lo si deve agli argentani, che sono sempre più poveri, per una mala gestione della cosa pubblica". Non molla la presa anche il sindaco Baldini: "Preciso che il risarcimento ottenuto è di 300 mila a fronte di una richiesta di 1,6 milioni di euro. E’ ancora in corso l’azione di responsabilità nei confronti di Guerzoni nel ruolo amministratore di Soenergy, dove abbiamo chiesto i danni, che il collegio arbitrale ha quantificato in 3 milioni".

Franco Vanini