Ferrara, azzannata per separare due cani: “La padrona salvata dalla vicina”

Il ’recupero animali’ porta via uno degli Amstaff

Ferrara, 10 febbraio 2023 – Due recinti separati, ma non abbastanza: uno dei cani riesce ad zia una lotta per la supremazia e la padrona, senza pensarci due volte, si precipita per dividerli. Entra nel recinto anche lei e qui si scatena la violenza dei due animali di razza Amstaff che, letteralmente impazziti, la azzannano alle braccia ferendola gravemente. Le urla della donna arrivano a una vicina di casa che chiama carabinieri e soccorsi.

All’arrivo dei militari la donna di 51 anni, agonizzante, racconta l’incubo, mentre i cani vengono allontanati e lei viene trasportata all’ospedale per medicare le ferite riportate soprattutto agli arti. È accaduto ieri intorno a mezzogiorno nella vecchia via Ravenna, poco prima dell’abitato di Fossanova: i primi ad arrivare sono stati i carabinieri della compagnia di Ferrara e lo staff sanitario del 118. Con loro gli agenti della polizia locale in ausilio ai militari. La donna, poco prima di partire con l’ambulanza, ha raccontato di aver cercato di dividere i cani che si stavano azzuffando.

Gli animali, invece di calmarsi, hanno dirottato la loro violenza sulla padrona, che non è riuscita a liberarsi della loro morsa. Pare, ma è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata, che uno dei due animali sia riuscito a saltare la recinzione e a raggiungere l’altro. Uno degli Amstaff, in sostanza, avrebbe cercato di stabilire le gerarchie, cosa che avviene frequentemente fra animali che vivono nella stessa abitazione. La padrona , istintivamente, ha cercato di frapporsi tra la furia dei due cani riportandone però le conseguenze.

All’arrivo dei carabinieri, oltre alla donna, c’erano i familiari che si sono occupati dei cani insieme alle forze dell’ordine. In realtà c’era un terzo animale di razza Rottweiler, che si è tenuto in disparte mentre gli altri hanno aggredito la padrone e, quindi, non verrà trasportato alla clinica veterinaria per essere sottoposto all’osservazione da parte del personale Ausl. Gli Amstaff, invece, ora verranno sottoposti a una dettagliata valutazione sulla loro pericolosità. In ogni caso non verranno abbattuti, ma, probabilmente, ’recuperati’ o, in caso contrario, affidati al canile cittadino.