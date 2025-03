Azzerati Carife, lo sportello: "Rivogliamo i nostri soldi"

C’è un piccolo ufficio in via Boiardo, al numero sedici. Una porta che si apre, una mano che viene tesa a tutti coloro che devono riavere i loro soldi, sottratti con il decreto che ha azzerato Carife. Era una domenica di novembre. Quasi dieci anni fa ormai. Milena Zaggia, volto del movimento risparmiatori (assieme a molti altri) da allora, non ha mai smesso di lottare. Da ieri, il movimento ha aperto uno sportello per l’assistenza agli ex correntisti Carife. "Vogliamo portare Bper a un tavolo di mediazione – sostiene Zaggia – . I soldi dei ferraresi, devono essere riportati sul territorio: non sono sufficienti i 110 milioni ottenuti tra Fir e Anac. I 150 milioni di euro come fondo di garanzia Bper, sostanzialmente intonso, sarebbero una bella fetta di economia che ritorna in città".

Zaggia, racconta qualche dettaglio della sua esperienza personale di azzerata. Da azzerata Carife, ricorda della chiamata ricevuta nella notte di quasi dieci anni fa dal suo direttore di banca, che le diceva di "rientrare negli affidamenti fatti con la mia azienda perché le mie azioni non valevano più niente. Per me, da allora, è nata un’odissea". Al taglio del nastro del nuovo sportello – che sarà aperto martedì e giovedì dalle 10 alle 17 – anche il sindaco Alan Fabbri che, da sempre, ha fatto di Carife uno dei suoi cavalli di battaglia sul piano politico. Tanto più, rimarca, che "nonostante siano passati quasi dieci anni, gli effetti di quella decisione scellerata continuiamo a pagarli ancora adesso". "Ho incontrato tante persone, in questi anni, a cui dal giorno alla notte sono stati azzerati i risparmi di una vita. Soldi tolti a loro e alla nostra comunità, al nostro territorio - dice il primo cittadino -. Oggi tutti parlano di memoria, ma sembra che pochi ce l’abbiano sul tema Carife: siamo qui ora perché dieci anni fa furono fatte delle scelte sbagliate da parte del governo Renzi, distruggendo l’economia ferrarese con l’azzeramento dei risparmiatori Carife. Lo stesso governo che, ironia della sorte, proprio a Ferrara aveva uno dei suoi uomini di fiducia, Luigi Marattin. Scelte sbagliate e insieme grandi silenzi, come quello dell’ex ministro ferrarese Pd Dario Franceschini". Un plauso, per Fabbri, va quindi a chi si è battuto allora e che si batte ancora oggi. "Insieme all’azione e all’impegno di tante persone, nei governi successivi, siamo riusciti a dare una reale opportunità di recupero delle proprie risorse finanziarie – conclude Fabbri – . Aprire uno sportello, informando i cittadini sui diritti che hanno in materia di rimborsi, vuol dire continuare a battersi per Ferrara, perché i soldi di chi qui lavora e risparmia devono tornare sul territorio".