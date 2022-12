"Azzerati, il Fondo verrà prorogato Arquà, eticamente non tornerei"

di Federico Di Bisceglie

"Siamo al lavoro per confermare il Fir all’interno del Milleproroghe. È un impegno che abbiamo preso con gli azzerati Carife". Il neo deputato leghista, Davide Bergamini parla di una "prima risposta" a chi, negli anni, "ha subito vessazioni e poche risposte concrete".

Bergamini, che cosa rappresenta questa battaglia?

"Un tentativo per fare i modo che i migliaia di risparmiatori Carife – e non solo – che ancora attendono i risarcimenti possano averli. Se il Fondo chiudesse a fine anno, come sarebbe previsto, almeno quattromila persone rimarrebbero senza un centesimo".

Ad alcuni le richieste di indennizzo sono state respinte per vizi formali.

"Ed è proprio su quelle che andremo ad agire. Il nostro obiettivo è che il Fondo Indennizzo Risparmiatori continui la sua attività fino almeno a giugno del prossimo anno. Per dare modo a coloro che hanno compiuto errori formali di ripresentare le richieste".

Parliamo della Lega a livello provinciale. Che ne pensa dell’esito del congresso che ha consegnato la segreteria nelle mani di Curtarello?

"I congressi sono sempre momenti importanti, di democrazia interna al partito. Quella di Ottavio è stata una vittoria che ha sancito il primato dei territori, rispetto alla città. Sarà per lui un percorso non facile e senz’altro in alcune sezioni troverà delle resistenze. Bisognerà tornare a parlare con la base, spiegando ciò che fanno i nostri amministratori, mettendo da parte i personalismi".

Il caso Comacchio rimane un vulnus notevole per gli equilibri del centrodestra a livello provinciale.

"Sì e, se potrò dare una mano, mi impegnerò senz’altro per trovare una via di ricucitura con gli alleati. Purtroppo occorre capire che i nostri avversari non sono gli altri partner della coalizione, ma il centrosinistra. E utilizzare i giornali come strumenti per denunciare scelte interne non è una bella cosa".

Della serie che i panni sporchi si lavano in casa?

"Il punto è che all’interno di un partito, come in altri consessi del resto, ci sono precise regole da rispettare. Detto questo, a Comacchio andrà trovata una soluzione con gli altri partiti della coalizione anche per evitare di riconsegnare alla sinistra un territorio che abbiamo difficilmente conquistato".

Domani si terrà il Consiglio Comunale, a Ferrara, durante il quale è previsto il reintegro della consigliera Arquà. Lei che idea si è fatto della vicenda?

"Il Consiglio di Stato si è espresso e la sentenza deve essere rispettata. Però, eticamente, se fossi nella consigliera – posto che per alcuni atti è reo confessa – non mi ripresenterei. Anche per rispetto agli elettori".