Azzolini, 31 anni: "Mi candido con Fd’I. Voglio contribuire a migliorare la città"

Francesco Azzolini, 31 anni, attivo nella sua parrocchia, consulente nel ramo delle materie prime energia e gas naturale da 6 anni, si candida con Fratelli d’Italia.

Perché ha deciso di candidarsi?

"Mi candido con Fratelli d’Italia perché in questi anni ho seguito con grande attenzione il lavoro di questo partito. Ho apprezzato anche il lavoro dell’assessore Balboni, rappresentante di FdI nell’amministrazione. Da consigliere comunale desidero contribuire insieme a FdI a migliorare Ferrara sempre di più con attenzione particolare al tema della natalità, delle famiglie e delle giovani coppie che scelgono di avere dei figli"

Se venisse eletto, qual è il contributo che vorrebbe dare a Ferrara?

"Ferrara è una splendida città a misura d’uomo e, purtroppo, caratterizzata da anni di inverno demografico. Mi impegnerò per migliorare le risorse a disposizione degli asili per fare in modo che una famiglia che sceglie di avere un figlio possa vedere la città come sua alleata. Non può e non deve succedere che un limite economico o di tempo precluda la possibilità a due persone di scegliere di diventare genitori e che la preoccupazione venga prima della gioia di avere un figlio. Nonostante le richieste negli asili siano diminuite e anche la natalità, le politiche a supporto di asili e scuole d’infanzia possono ancora essere migliorate. Le liste d’attesa sono davvero lunghissime".