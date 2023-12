Babbi Natale in vespa per raccogliere fondi

Torna l’appuntamento con ‘Fiscaglia per Fondazione Telethon’, la serie di iniziative a sostegno della ricerca medico-scientifica sulle patologie neuromuscolari e sull’insieme di malattie di genetiche. Ad adoperarsi per il progetto sono l’associazione ‘Il Volano’ (capoprogetto), assieme ad Avis Massafiscaglia e Migliarino, le Proloco di Massafiscaglia, Migliaro e Migliarino, Auser Migliaro e Massafiscaglia, A-Ritmo, Casa Don Tampieri Migliaro, Il Ghiandaio Tennis Club e Padel di Massafiscaglia, U.P. Massese, Asd Portuense Etrusca, Canoa Club Amici del Fiume e Scuola di ricamo Massafiscaglia, con il patrocinio del Comune. A presentare l’evento sono stati Mario Pozzati, responsabile di Fiscaglia per Telethon, il coordinatore provinciale di Telethon Claudio Benvenuti, il sindaco Fabio Tosi e il presidente de’ ‘Il Volano’ Massimo Miozzi. Si comincia oggi alle 21, al Teatro Severi di Migliaro, con la presentazione del libro ‘Dal sogno alla realtà’ di Walter Mattioli e Enrico Menegatti. Domani vi sarà ‘Babbo Natale’ alla ‘Don Tampieri’ di Migliaro, e alle 21.15, al teatro Vittoria di Massa Fiscaglia, la compagnia Insieme x Caso proporrà lo spettacolo ‘A se arbaltà la bissa’. Sabato nelle piazze di Fiscaglia, dalle 9, approderanno i Babbi Natale per Telethon in vespa in occasione della distribuzione dei cuori di cioccolato Telethon. Alle 11.30 vi sarà l’aperitivo in Darsena a Migliarino, e dalle 14 il Centro sportivo di Massa Fiscaglia si animerà con tornei di calcio giovanili e l’inaugurazione delle nuove strutture del Centro Tennis. Alle 21, la Sala ‘Falcone-Borsellino’ di Migliarino ospiterà lo spettacolo ‘DueXCinque’.

Valerio Franzoni