Babbo e Mamma Natale oggi a ComacchioLand

COMACCHIO

Il programma di ‘Natale di Luna’ a Comacchio, la rassegna di iniziative organizzate per le festività non si ferma. Per i più piccoli, oggi sarà aperto il villaggio natalizio ‘ComacchioLand’ all’arena di palazzo Bellini, che dalle 15.30 alle 17.30 ospiterà laboratori creativi e si potranno incontrare Babbo Natale e Mamma Natale che ascolteranno i desideri dei bambini; ci sarà anche l’animazione itinerante per le vie del centro in compagnia delle mascotte di Comacchioland Lillo e Scintilla, e lo show a ‘Comacchioland’ con musica jazz natalizia al piano con il maestro Raul Fuente.

Il tutto a cura dell’associazione Marasue, VL Fusion Lab e Comacchio Music Lab. Alle 16.30, all’Antica Pescheria aprirà ‘Natale nella Bottega di Geppetto’ con ‘Le avventure natalizie dei burattini’, a cura de I Teatri del Delta. A Lido Estensi, tra viale Carducci e viale Leopardi dalle 16.30 si terrà lo spettacolo ‘Radici Sonore’, curato dall’Associazione Noi che ci crediamo ancora e dalla civica scuola di Musica. Domani la festa prosegue a Lido Estensi, con partenza dalle 7.30 alle 9.30, si terrà ‘Pedalando con Babbo Natale’, raduno cicloturistico non competitivo aperto a tutti, con due diversi tracciati da 30 e 60 chilometri, realizzato in collaborazione con Asd Cicloclub Estense (è gradito abbigliamento natalizio; per informazioni 338-9906284; facebook asdcicloclubestense).