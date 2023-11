Babbo Natale è già in città. Feste, mercati e solidarietà. Da Winter Park ad Emergency

FERRARA

L’atmosfera natalizia sta avvolgendo giorno dopo giorno la città. Un negozio di Natale in centro a sostegno di Emergency è stato inagurato ieri, in via Cairoli 33: per un mese rimarrà aperto al pubblico con vendita di prodotti natalizie con il simbolo di Emergency. Il negozio sarà aperto al pubblico fino al 24 dicembre. Il negozio natalizia di Emergency prevede un’apertura in tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre nei due fine settimana 17-18 e 23-24 dicembre sarà aperto ad orario continuato. Il ricavato dalle vendite sarà devoluto alle attività che Emergency porta avanti nel mondo e nei Paesi colpiti dalle guerre. A garantire l’apertura del negozio saranno i volontari del gruppo Emergency Ferrara coordinati da Antonella Strammiello, Giacomo Ciriago, Ilaria Ferioli e Maria Sole Perrone. "Un appuntamento che negli anni - spiega la coordinatrice Antonella Strammiello - si è ripetuto tranne una pausa per un periodo. Si tratta di un ‘temporary store’. Nel negozio avremo prodotti della linea ‘no war’, realizzati con resti di mine anti uomo, mentre in altri ci saranno anche dei messaggi di pace". E poi ancora.

Winter park. Sempre ieri, ma al parco Coletta, ha aperto i battenti il Ferrara Winter Park. Oltre 20 attrazioni, una pista di pattinaggio su ghiaccio di 32 metri e una straordinaria torre panoramica di 40 metri di altezza, in più aree ristoro con piadine, crepes, zucchero filato, e tanto altro arricchiranno i pomeriggi invernali al Gad: le attrazioni saranno aperte dalle 10.30 alle 24.

Casette di Natale. E non puù essere Natale senza la caratteristiche casette (37, tre in più dello scorso anno) che ricoprono il Listone, i tradizionali mercatini che sono stati inaugurati ieri pomeriggio: ricchi di prodotti gastronomici, libri, manufatti artigianali e oggettistica natalizia.q Presenti l’assessore Angela Travagli con Maurizio Giatti, presidente del consorzio ’Festa del Regalo’. "Grande lavoro di squadra messo in campo per gestire l’allestimento natalizio", ha sottolineato Travagli.

