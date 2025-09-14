Blitz contro i ‘baby criminali’: furti e spaccio, 3 arresti e 5 denunce

Ferrara, 14 settembre 2025 – Furti, spaccio, ma anche liti e aggressioni. Sono purtroppo sempre più frequenti i casi di microcriminalità che vedono come protagonisti dei giovanissimi. In alcune occasioni, anche minorenni. Un fenomeno diffuso in tutta Italia, Ferrara compresa. Basti pensare ai tanti episodi che si sono verificati in città e provincia, l’ultimo a fine agosto, quando un quindicenne è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato un vicino di casa con una catena pretendendo una grossa somma di denaro. È in questo non semplice contesto che si inserisce l’operazione promossa dalla polizia di Stato a livello nazionale finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità giovanile.

Le attività, svolte dalle squadre mobili delle province interessate (Ferrara compresa) e coordinate dal Servizio centrale operativo con il supporto dei reparti prevenzione crimine, hanno riguardato soprattutto giovani sospettati di commettere reati come furti, spaccio o altri comportamenti che possano sfociare in forme di discriminazione e odio (anche online). L’attività, iniziata il 22 agosto e conclusa nella giornata di venerdì, ha avuto risultati anche sul nostro territorio. In particolare, gli agenti della Mobile estense hanno identificato 226 giovani, di cui 119 minorenni. Il servizio ha portato anche a tre arresti e cinque denunce per spaccio di sostanze stupefacenti e furto. Un risultato non da poco, se si pensa al ristretto lasso di tempo nel quale l’attività è stata condotta. Del resto, tra le mura estensi l’attenzione sulla microcriminalità è stata sempre alta, soprattutto a seguito di episodi inquietanti come liti, risse, bullismo e microspaccio nei parchi o nei pressi delle scuole della città. La prevenzione della devianza giovanile e del bullismo sono anche al centro di un protocollo firmato a febbraio in prefettura, che mette in campo una serie di azioni (anche sul fronte educativo) finalizzate a contrastare il preoccupante fenomeno.

Tornando alla maxi operazione della polizia, le investigazioni sono state svolte anche attraverso il monitoraggio del web, attività dalla quale poi sono partiti i controlli e le perquisizioni svolte nelle varie città e nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni. Allargano lo sguardo a livello nazionale, nel complesso sono state identificate 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, nelle zone della movida, nei centri commerciali, locali e stabilimenti balneari. Su 160 di essi sono in corso verifiche per l’eventuale avvio delle procedure per l’adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane. In tutto sono stati arrestati o fermati 283 maggiorenni per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi. I minorenni finiti in manette sono stati invece 22. Sono state inoltre eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l’esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento in istituti minorili di pena nei confronti di 6 minorenni nonché della permanenza in casa a carico di un minorenne. Le denunce sono state 1.110 a carico di maggiorenni e 180 a carico di minorenni, sempre accusati di reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanza stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sono stati controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali.

Sul fronte della droga sono stati sequestrati 19 chili di cocaina, un chilo di eroina e 79 chili di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, Mdma e benzodiazepine. Notevole il capitolo armi: nel complesso, in tutta Italia la polizia ha sequestrato due fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro, 89 coltelli, due katane, un tirapugni e diversi tra manganelli, mazze e sfollagente.