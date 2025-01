Baby dance e tanti regali

Volge al termine la manifestazione “Il Paese di Babbo Natale e la Befana in Piazza”; dopo sette settimane di apertura, la Contrada Rione San Paolo saluta la città con una grande festa dell’Epifania. Questo il programma per domani: in piazza municipale ci sarà la baby dance dalle 15 alle 16 a cura dei Nini Nani del Rione San Paolo, poi alle 17,30 arriva la Befana che distribuisce le calze a tutti i bimbi. In Corso Porta Reno (vicino alla Torre della Vittoria) al termine della distribuzione delle calze, circa 18,30, ci sarà il rogo del grande fantoccio.