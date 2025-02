Baby gang alla fermata dell’autobus. Spinte e minacce a uno studente. Due amici lo salvano dalla rapina

Salvano l’amico alla fermata dell’autobus all’uscita della scuola, da minacce e spintoni che lo avevano già fatto precipitare su una rete di recinzione, dalle violenze verbali e dalla paura. Tre amici ferraresi si sono aiutati a vicenda. Hanno fatto gruppo per difendersi. E solo con le parole e il senso civico. Avvertendo la scuola e i genitori. Nessuno di loro è stato a guardare, hanno usato tutte le parole che avevano in quel momento per difendere l’amico dai tre aggressori. Poi, di fronte all’impossibilità di risolvere la situazione da soli e alle minacce che continuavano, hanno chiesto aiuto alla scuola e ai genitori. E’ successo venerdì all’uscita di un istituto superiore di Finale Emilia, nel modenese.

Tre stranieri, che non sono studenti, erano scesi dalla corriera che proveniva da Massa Finalese e San Felice sul Panaro. Volti e voci di personaggi che già in un recente passato avevano minacciato qualche studente alla fermata delle corriere, pretendendo – e spesso ottenendo nel terrore – i pochi soldi che le loro vittime avevano in tasca. Ma questa volta non ci sono riusciti. La tenacia dei tre ferraresi, tra cui una ragazza, tutti minorenni, ha evitato il peggio. La corsa verso la scuola, la telefonata alla segreteria dell’istituto, la chiamata ai genitori e da qui alle forze dell’ordine, ha fatto scappare i malintenzionati. Scuola e forze dell’ordine sono sulla vicenda. E si parte dalla denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia del ragazzo preso di mira e dalle testimonianze dei ragazzi ferraresi, che insieme alle famiglie, hanno dato la disponibilità a testimoniare. Ci sono storie di coraggio in una realtà che per gli studenti di oggi, alla fermata dell’autobus, è cambiata. I giovani, il senso civico e il coraggio: esistono e tuonano. In una società che mette in luce l’indifferenza, ci sono invece vicende che i ragazzi affrontano nella quotidianità, che illuminano il senso di legalità e dimostrano che l’impegno condiviso delle istituzioni, della scuola, dei genitori e delle forze dell’ordine, possono fare la differenza.

A riprova che la scuola ha messo tutto il suo impegno per fare luce e garantire sicurezza agli studenti, il giorno successivo, sabato, è stata pubblicata sulla bacheca del registro elettronico dell’istituto superiore, una circolare. La dirigente del Liceo Morandi, Roberta Vincini scrive: "Con la presente sono a comunicare che la scuola è stata messa al corrente direttamente da alcuni studenti e dalle loro famiglie di fatti che si sono verificati venerdì 21 – si legge – eventi che hanno minato la sicurezza dei nostri studenti e studentesse nel loro ritorno a casa. A tal riguardo, informo tutti che già lavoriamo da tempo in sinergia con la dirigente dell’istituto Calvi, con le forze dell’ordine e con l’amministrazione locale e che continueremo a farlo alacremente, affinchè eventi di questo tipo non vadano a ripetersi. Tutte le componenti della scuola saranno debitamente coinvolte ed informate in merito all’esito dei prossimi incontri che si terranno relativamente al tema – aggiunge -. Ricordo infine che è importante denunciare alle forze dell’ordine ogni episodio in modo da consentire la collaborazione tra i soggetti coinvolti per garantire a studenti e alle studentesse di spostarsi in sicurezza e tranquillità". Molti genitori hanno chiesto al sindaco di Finale, Claudio Poletti, di "mandare una pattuglia della polizia locale davanti alla scuola" . Ieri mattina si è tenuto un incontro congiunto tra forze dell’ordine, scuola e comuni.