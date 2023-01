Baby gang in aumento. È allarme Processi, colpo di forbice ai tempi

Aumento considerevole di delitti riconducibili alle violenze di genere. Fanno un balzo del 30% le violenze sessuali, +14% lo stalking, +19% il revenge porn e +12% i maltrattamenti. Allarmante poi il dato che riguarda i reati commessi da minori. Gli indagati sono sempre più giovani, con un +38% di iscrizioni a carico di persone che hanno meno di 14 anni. "Il fenomeno che più ha interessato la giustizia minorile nell’ultimo periodo è quello delle cosiddette baby gang", ha sottolineato il procuratore generale facente funzioni di Bologna, Lucia Musti, in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario.

Tanti i temi toccati, dagli organici ai tempi della giustizia. Il primo dato positivo emerge proprio dagli uffici della Procura di Ferrara, dove non c’è alcun posto scoperto negli uffici requirenti della magistratura (l’organico è di nove). Un piccolo record a livello regionale, solo la Procura di Piacenza si trova nella nostra situazione. Le caselle vuote negli uffici giudicanti sono invece tre. Nove i posti vacanti che riguardano il personale amministrativo nel tribunale di Ferrara. Un ampio capitolo è stato dedicato ai tempi della giustizia. Sono 2.605 i processi di primo grado che si chiudono nell’arco di sei mesi; 938 nel lasso di tempo compreso tra sei mesi ed un anno. Sotto i mille – per l’esattezza 785 – i processi che hanno una durata che supera i due anni. In pratica il 50% dei processi si risolve in meno di sei mesi per il primo grado; poco più del 15% supera i due anni tra udienze, rinvii e verdetti. I procedimenti penali per l’anno giudiziario 2020-2021 in tutto sono 5.718 quelli iscritti, definiti 5.182 e finali 5.110. I procedimenti penali in Procura sono 5.182, di questi 23 sono stati rinviati al giudice per le indagini preliminiari (gip) con richiesta d’archiviazione per prescrizione; 2.245 con richieste di rinvio a giudizio ordinario, riti alternativi, citazioni dirette. Il numero di procedimenti penali che erano pendenti alla data del 31 dicembre 2021, 5059 per notizie di reato noti di rilievo penale; 439 legati all’attività dei pubblici ministeri nei procedimenti – sempre penali – davanti al giudice di pace. Ben 2462 contro ignoti. Nell’istituto penitenziario di Parma ci sono 69 persone al 41 bis, che prevede e punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. In alta sicurezza (1 e 2) sono ristrette 8 persone anche nel carcere di Ferrara; 35 tra Parma, Ravenna, Piacenza. In regime di alta sicurezza 3, 288 persone tra Piacenza e Ravenna. "I colleghi siciliani mi dicono ‘i mafiosi sono tutti da voi’. E’ vero, i mafiosi sono tutti da noi. Il carcere duro non può subire modifiche – ha detto Musti –. Si conferma anche in regione il dato nazionale secondo il quale pochissime sono le donne sottoposte al regime 41 bis. Il regime del carcere duro a mio avviso non può subire alcun tipo di modifica e tanto affermo nella consapevolezza che stante le potenzialità degli appartenenti alle organizzazioni mafiose, questi ultimi mantengono intatta la loro pericolosità, il loro carisma e possono ugualmente riuscire, nonostante il regime cui sono sottoposti, a far pervenire all’esterno segnali o messaggi".

Mario Bovenzi