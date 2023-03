’Baccalà in tavola’ a Sandolo

Fine settimana all’insegna della buona tavola a Sandolo. La brigata di cucina dell’associazione "Amici di Sandolo" per sabato 25 e domenica 26 marzo ha organizzato "Baccalà in tavola", una specialità che sarà declinata in varie proposte: crocchette e patate, crostino con baccalà mantecato, barchetta con salmone su letto di robiola come antipasto; per i primi caramelle ai due colori con ripieno di baccalà e baccalà in umido con polenta e baccalà e patate fritte come secondo. Per coloro che non sono amanti del baccalà c’è la variante con cappellacci al ragù e grigliata di carne. Ai fornelli la brigata di cucina apprezzatissima con la sagra della salama da sugo. La manifestazione si terrà nello stand del centro civico della frazione di Portomaggiore, una tensostruttura riscaldata.

Info: 349-6806227 oppure 347-7996780.