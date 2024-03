’Baccalà in tavola’ alla festa di Sandolo

Fine settimana all’insegna del baccalà, preparato in vari modi ma tutti gustosi, dalle crocchette di baccalà e patate, crostini con baccalà mantecato di antipasto, oppure caramelle ai due colori con ripieno di baccalà per i primi oppure baccalà in umido con polenta per secondo. Ci sono proposte anche per chi non gradisce il baccalà ma ama stare in compagnia. E’ "Baccalà in tavola", in programma sabato 9 e domenica 10 marzo a Sandolo, sotto la tensostruttura riscaldata di fianco al centro civico comunale. La brigata di cucina è espressione dell’associazione "Amici per la promozione di Sandolo", la stessa che organizza la sagra della salama da sugo di Portomaggiore; l’evento gode del patrocinio del Comune. Per informazioni 331-1245870.