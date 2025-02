’Baccalà in tavola’ con l’associazione. Sabato e domenica apre lo stand

Rombano i motori a Sandolo, tutto è pronto per "Baccalà in tavola", la nuova avventura gastronomica organizzata dagli "Amici per la promozione di Sandolo", che riprendono le attività proponendo, nell’accogliente struttura riscaldata del centro civico, due giorni di buona cucina dove protagonista sarà il baccalà. Il "pesce veloce del Baltico" sarà proposto nelle classiche versioni al sugo con polenta e fritto. Sarà presente anche nella farcia delle ottime caramelle al sugo di baccalà e in sfiziosi crostini che andranno a formare il piatto di antipasto.

Per chi desiderasse variare il menù sono disponibili antipasto di salumi, cappellacci di zucca al ragù, grigliata mista di carne e costate di manzo. Tutto questo si potrà gustare nei giorni 1° e 2 marzo, con apertura dello stand alle 19 per la serata del sabato e alle 12 per la giornata di domenica (solo pranzo). È gradita la prenotazione chiamando il numero 331 1245870.

La brigata di cucina è quella collaudata che organizza la Sagra della salama da sugo, con migliaia di commensali messi a tavola in tre settimane, oppure la Festa di Natale. Come sempre il ricavato andrà a finanziare le attività sociali dell’associazione e anche di altre organizzazioni di volontariato. Di recente il presidente Fausto Villani aveva consegnato agli alunni della scuola primaria di Portomaggiore una fornitura di libri.

